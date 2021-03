Aktuell 18.03.2021

Tumore mit KI erkannt Krebs- und gesunde Zellen sind oft schwer zu unterscheiden. Forscher der National University of Singapore haben die für die eindeutige Identifizierung nötige Säuregehaltsbestimmung nun mithilfe einer auf KI basierenden Software automatisiert. Der Test dauert nur 35 Minuten und das Ergebnis ist zu 95 Prozent zuverlässig. Bisher sind für solche Tests mehrere Stunden nötig. 'Wir haben ein schnelles, kostengünstiges und genaues Werkzeug für die Krebsdiagnose entwickelt', sagt Lim Chwee Teck, Direktor des NUS-Instituts für Gesundheitsinnovation und -technologie. Die Methode des NUS-Teams basiert auf Bromthymolblau, das seine Farbe je nach Säuregrad einer Lösung ändert, ähnlich wie Lackmuspapier. Doch die NUS-Chemikalie ist vielfältiger - Lackmus kennt nur zwei Farben, blau und rot. Bromthymolblau dagegen bietet ein ganzes Farbspektrum aus rot, grün und blau. Jede Kombination ist typisch für eine bestimmte Krebszelle, sodass sich nicht nur gesunde von kranken Zellen unterscheiden lassen, sondern auch der Tumortyp bestimmt werden kann.



Die NUS-Forscher haben ein Standardmikroskop mit einer Farbkamera kombiniert. Diese erfasst das Farbspektrum. Ein KI-Algorithmus wertet es aus und identifiziert die jeweilige Krebsart. 'Im Gegensatz zu anderen Zellanalysetechniken verwenden wir einfache, kostengünstige Geräte', so Lim. Die Analyse erfordere keine langwierige Vorbereitung. 'Mit KI können wir Zellen schneller und genauer screenen. Darüber hinaus können wir lebende Zellen überwachen und analysieren, ohne die Zellen abzutöten.' Nun will Lims Team die Analyse in Echtzeit ermöglichen. Dann lassen sich Zellen, die sich im Blut befinden, sofort identifizieren. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #KI #Computer #Diagnose #Tumor





