Aktuell 20.07.2021

Alpha, Beta... - was kommt nach Delta?

Nicht nur die Corona-Viren werden neuerdings nach griechischen Buchstaben benannt. Kennen Sie das Alphabet der Griechen?

Alpha

Beta

Gamma

Delta

Epsilon

Zeta

Eta

Theta

Iota

Kappa

Lambda

Mü

Nü

Xi

Omikron

Pi

Rho

Sigma

Tau

Ypsilon

Phi

Chi

Psi

Omega



Das ist das griechische Alphabet von Alpha bis Omega. Für die Covid-Benennung der Mutanten gibt es also noch Potential, das wir hoffentlich nie ausschöpfen müssen. Wer das Schriftbild der einzelnen Buchstaben in großer und kleiner Schreibweise sehen will, kann sich bei den Mathematikern (pdf) schlau machen. In Formeln und Kennzeichnungen greift man schließlich auch gerne auf die griechischen Zeichen zurück.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Griechen #Alphabet #Buchstaben #Schrift







Auch interessant!

Geschriebener Lernerfolg

Die Schreibschrift hilft, bestimmte Fähigkeiten sehr viel schneller und deutlich besser zu erlernen als d...



Unicode Text Converter

Eine besondere Schriftart im Youtube-Titel, ein Sonderzeichen einer anderen Sprache oder Symbole anderer ...



Bedeutung der Straßennamen

Der Bezirk hat eine lange Historie und entsprechend viele spannende Bedeutungen seiner Straßennamen dazu....



Publikationen zum Thema Lernberatung

Lernberatung ist ein zentrales Thema in der Erwachsenenbildung und gilt inzwischen als integraler Bestand...