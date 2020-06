Aktuell 25.06.2020

Alzheimer über Augen erkennen Die ersten Anzeichen von Alzheimer lassen sich in der Netzhaut des menschlichen Auges erkennen. Damit öffnen sich neue Behandlungswege der Diagnose ohne invasive Eingriffe, wie Forscher des Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare und des Telethon Institute of Genetics and Medicine meinen.



'Anhand von Messungen mit dem Elektroretinogramm haben wir festgestellt, dass Ansammlungen von Alpha-Synuclein die Dopamin erzeugenden Gehirnzellen abtöten', erklärt Projektleiterin Elena Marrocco. Dies führe zur Reduzierung der Sehschärfe und der Lichtanpassungsfähigkeit des Auges.



'Unsere Untersuchungen an Tiermodellen haben gezeigt, dass Alzheimer-Patienten eine erhöhte Konzentration von Alpha-Synucleinen in der Retina aufweisen', bestätigt Kollegin Alessia Indrieri. Dabei würden dopaminerge Zellen in großer Menge abgetötet, was zur erheblichen Einschränkung der Seh- und Bewegungsfähigkeit führe.



Neurogenerative Störungen ließen sich bislang nur durch die Entnahme von Zerebrospinalflüssigkeit diagnostizieren. Die Studie liefert den Experten nach neue Ansätze zur Früherkennung von Alzheimer, da die Retina leicht zugänglich ist und sich die elektrische Aktivität des Auges mittels Elektroretinogramm überwachen lässt. Details wurden in 'Scientific Reports' veröffentlicht.



Lebensstil und Chancen auf Erkrankung



Wer gesund lebt, ist weniger anfällig für Alzheimer. Das ist das Ergebnis einer Studie des National Institute on Aging (NIA), das die Daten von 3000 Probanden ausgewertet hat. Diejenigen, die vier oder alle fünf Gesundheitskriterien erfüllten, waren um 60 Prozent weniger gefährdet als jene, die unter dieser Marke blieben.



Laut den Wissenschaftlern sind fünf Kriterien wichtig, um sich dank guter Lebensführung vor Alzheimer zu schützen - geistig Anspruchvolles, 150 Minuten pro Woche moderate oder intensive körperliche Aktivität, nicht rauchen, nur leichter bis moderater Alkoholkonsum, Ernährung nach mediterranem Vorbild, das heißt frisches Obst und Gemüse, pflanzliche Fette und Fisch.



'Die Studie liefert weitere Belege dafür, dass eine Kombination von veränderbaren Verhaltensweisen das Alzheimer-Risiko mindern kann', so NIA-Direktor Richard J. Hodes. Die NIA-Forscher haben zwei Langzeitstudien analysiert: das 'Chicago Health and Aging Project' der Boston University und das 'Memory and Aging Project' der Rush University. Aus diesen Pools wurden die Daten von rund 3.000 Probanden ausgewählt, zu denen es Gesundheitskriterien gab.



Klodian Dhana, Assistenzprofessor an der Rush University und Erstautor der Studie, hat gemeinsam mit seinem Team die Einhaltung der Gesundheitskriterien und die Häufigkeit von Alzheimererkrankungen verglichen. Das Fazit: Wer bereits zwei bis drei Gesundheitsfaktoren befolgt, hat ein um 37 Prozent geringeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken.



'Die Studie trägt dazu bei, sich ein Bild vom Zusammenspiel der Gesundheitsfaktoren und deren Einfluss auf Alzheimer-Erkrankungen zu machen', erklärt Dallas Anderson, Programmdirektor in der Abteilung für Neurowissenschaften an der NIA. Die Kombination verschiedener Gesundheitsfaktoren führe offensichtlich zu einer Risikominimierung. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Gesundheit #Alzheimer





