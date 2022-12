Tipp 15.12.2022

Einnahme von Medikamenten - der Zeitpunkt zählt

Selbst sorgfältig ausgesuchte und eigentlich passende Medikamente können wirkungslos bleiben, wenn sie zur falschen Zeit eingenommen werden.

'Das Timing ist extrem wichtig', sagt Tobias Eckle, Anästhesiologe an der University of Colorado. Laut dem in Tübingen ausgebildeten Wissenschaftler können die spezifischen Proteine, die ein Medikament modifizieren soll, im Laufe eines Zeitraums von 24 Stunden unterschiedlich auf das Präparat reagieren. Schuld daran sei der circadiane Rhythmus, ein 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus, dem alle lebenden Organismen auf der Erde unterworfen sind.



Dieser Zyklus ist der Grund, warum Menschen in der Dunkelheit der Nacht ruhen und im Tageslicht aktiv sind. Entsprechend folgen auch alle menschlichen Körperfunktionen diesem täglichen Rhythmus, und das Timing von Verhaltensweisen wie Bewegung oder Nahrungsaufnahme kann die Gesundheit erheblich beeinflussen. Zum Beispiel kann das Essen in der Nacht im Laufe der Zeit zur Gewichtszunahme führen, denn während die Nahrungsaufnahme tagsüber durch Aktivitäten kompensiert wird, führt die Nahrungsaufnahme in der Nacht zur erhöhten Fettspeicherung, da der Körper eigentlich schon in der Ruhephase ist.



Genauso verhält es sich bei Medikamenten. Je nachdem, ob sie tagsüber oder nachts eingenommen werden, kann die Wirksamkeit schwanken oder gar völlig abnehmen. Zur falschen Zeit eingenommen kann es auch unerwünschte Nebenwirkungen geben. 'Wenn Ärzte Medikamente verschreiben, berücksichtigen sie selten den besten Zeitpunkt für die Einnahme', so Eckle. Dafür gebe es zwei Hauptgründe. Viele Ärzte wüssten gar nicht, dass einige Medikamente am besten wirken, wenn sie zu einer bestimmten Tageszeit eingenommen werden. Und zweitens seien die meisten Medikamente nicht auf mögliche unterschiedliche Wirkungen während eines 24-Stunden-Zyklus untersucht worden.



'Mein Labor und ich untersuchen seit vielen Jahren die Chronotherapie, also wie der Zeitpunkt der Einnahme eines Medikaments die Wirksamkeit der Behandlung beeinflusst', sagt Eckle. Doch es sei mehr Forschung nötig, um die besten Zeiten für die Verabreichung von Medikamenten für verschiedene Krankheiten zu bestimmen. 'In Anbetracht der Tatsache, dass die zehn umsatzstärksten Medikamente in den USA nur zwischen vier und 25 Prozent der Patienten helfen, glaube ich, dass die Berücksichtigung des Timings dazu beitragen könnte, Behandlungen wirksamer zu machen und mehr Menschen weltweit zu helfen', meint Eckle.

