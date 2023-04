Natur 06.04.2023

Junge Haut durch Kletten Die Früchte der Spitzklette (Xanthium strumarium) schützen die Haut und verbessern die Produktion von Kollagen. Das haben Jinah Hwang und ihre Doktorandin Eunsu Song von der Myongji-Universität festgestellt. Der darin enthaltene Wirkstoff könnte ein 'attraktiver Inhaltsstoff für Cremes oder andere Kosmetika sein. Es wird einen Synergieeffekt gegen das Altern geben, wenn er mit anderen Verbindungen wie Hyaluronsäure oder Retinsäure vermischt wird', so Song. Die Frucht habe auch einen toxischen Bestandteil, Carboxyatractylosid, der die Leber schädigen kann. Eine unkontrollierte Anwendung sei nicht ratsam.



Die Pflanze ist in Südeuropa, Zentralasien und China beheimatet, hat sich aber weltweit verbreitet und kommt oft in feuchten oder sandigen Gebieten wie Straßengräben und Flussufern vor. Ihre charakteristischen Früchte werden seit Jahrhunderten in der traditionellen Medizin gegen Kopfschmerzen, verstopfte Nase, Störungen der Hautpigmentierung, Tuberkulose-bedingte Erkrankungen und rheumatoide Arthritis verwendet. In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler die mögliche Verwendung bei rheumatoider Arthritis und Krebs analysiert, bisher noch ohne Erfolg.



Jetzt ist die Pflanze erstmals daraufhin untersucht worden, ob sie eine positive Wirkung auf die Haut hat. Die Forscherinnen haben zunächst die molekularen Eigenschaften von Fruchtextrakten unter die Lupe genommen und anschließend bestimmte Verbindungen isoliert, die zu antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkungen beitragen könnten. Anschließend untersuchten sie anhand von Zellkulturen und einem 3D-Gewebemodell mit hautähnlichen Eigenschaften, wie sich diese Verbindungen auf die Kollagenproduktion, die Wundheilung und die Schädigung durch UV-Strahlung auswirken. Die Extrakte hatten die erhoffte Wirkung. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Leben #Alter #Haut





