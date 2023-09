Aktuell 07.09.2023

Tumore mit Vitamin C

Vitamin C und andere Antioxidantien gelten als gesundheitsfördernd, weil sie Krankheitserreger bekämpfen, die in den Körper eindringen.

Doch sie stimulieren auch die Bildung neuer Blutgefäße bei Lungenkrebstumoren, wie eine neue Studie des Karolinska Institutet zeigt. Das Tumorwachstum, so die Forscher, wird angeregt, möglicherweise auch die Bildung von Metastasen.



'Wir haben herausgefunden, dass Antioxidantien einen Mechanismus aktivieren, der dazu führt, dass Krebstumore neue Blutgefäße bilden. Das ist überraschend, da bisher angenommen wurde, dass Antioxidantien eine schützende Wirkung haben. Die neuen Blutgefäße ernähren die Tumore und können ihnen helfen, zu wachsen und sich auszubreiten', so Forscher Martin Bergö.



Antioxidantien in normaler Nahrung richten hingegen keinen Schaden an, so Bergö. Doch er warnt: 'Die meisten Menschen brauchen keine zusätzlichen Mengen.' Antioxidantien stabilisieren ein Protein namens BACH1, wenn neben der normalen Nahrung zusätzlich Vitaminpräparate geschluckt werden oder wenn spontane Mutationen in den Tumorzellen körpereigene Antioxidantien aktivieren. Die Folge ist die Bildung neuer Blutgefäße, Angiogenese genannt.



'Unsere Studie öffnet die Tür zu effektiveren Möglichkeiten, die Angiogenese bei Tumoren zu verhindern. Man muss nur den Bach1-Spiegel ermitteln. Patienten, deren Tumore hohe BACH1-Spiegel aufweisen, könnten stärker von einer Anti-Angiogense-Therapie profitieren als Patienten mit niedrigen BACH1-Spiegeln', ergänzt Ting Wang, Doktorandin in Bergös Team.



Die Forscher haben verschiedene zellbiologische Methoden genutzt und sich vor allem auf Lungenkrebstumore konzentriert, indem sie Organoide untersuchten - kleine kultivierte Mikrotumore von Patienten. Tumore, bei denen BACH1 aktiviert wurde, bildeten mehr neue Blutgefäße und waren hochsensitiv gegenüber Angiogenesehemmern, so das Ergebnis.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gesundheit #Vitamine #Nahrung #Ernährung







Auch interessant!

Immunsystem von Kindern stärken

Es scheint, als würden Erkältungen bei Kindern einfach an der Tagesornung sein. Im Kindergarten oder in d...



Nahrungsmittel als Auslöser von allergischen Reaktionen

Rund vier Prozent der Weltbevölkerung leiden unter Nahrungsmittelallergien. Kinder sind davon öfter betro...



Überdosis Nahrungsergänzung

Von 106 Nahrungsergänzungsmitteln halten rund 48 Prozent die Höchstmengenvorschläge (HMV) bei allen Nährs...



Orange Vitaminbombe

Der Sommer läßt uns noch seine letzten Reste spüren, dass der Herbst unaufhaltsam kommt, ist aber schon z...



Vitamin D: Es geht auch ohne

Gesunde Erwachsene brauchen Vitamin D nicht in Tablettenform zu sich nehmen, wie die University of Auckla...