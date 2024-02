Ernährung 08.02.2024

Lachs gegen Cholesterin Lachs enthält einzigartige Verbindungen, die mit verbesserten kardiometabolischen Gesundheitsindikatoren wie niedrigeren Cholesterinwerten in Zusammenhang stehen. Zu dem Schluss kommt eine Studie unter der Leitung des University of Colorado Anschutz Medical Campus. Die Forscher haben die gesundheitlichen Vorteile dieser Fischart im Zusammenhang mit einer mediterranen Ernährungsweise untersucht, die sich auf gesunde Öle und Fette konzentriert. Details sind im 'Journal of Nutrition' veröffentlicht.



Im Rahmen der Studie haben die Teilnehmer zwei Portionen Lachs pro Woche gegessen - und das im Rahmen von zwei fünf Wochen lang dauernden Zeiträumen. Bei der Nutrimetabolomik handelt es sich um eine sehr aktuelle Möglichkeit zur Erforschung der Nährstoffe von Lebensmitteln. Lachs enthält 508 lebensmittelspezifische Verbindungen. Dazu gehören 237 Metaboliten, die für diesen Fisch spezifisch sind. Wird Lachs im Rahmen einer mediterranen Diät gegessen, erhält der Körper mindestens 48 dieser Verbindungen gemeinsam mit 30 Metaboliten, also Substanzen, die während der Verdauung oder anderer chemischer Vorgänge im Körper entstehen.



Vier dieser Metaboliten stehen mit deutlichen Verbesserungen bei den kardiometabolische Gesundheitsindikatoren oder CHI in Verbindung. Die Forscher haben eine Sekundäranalyse einer bereits vorhandenen randomisierten Studie durchgeführt, an der 41 Personen teilnahmen. Sie ernährten sich für zwei jeweils fünf Wochen dauernde Zeiträume mediterran. Zwischen den beiden Perioden wurde eine Pause im Ausmaß von vier Wochen eingehalten. Die teilnehmenden Personen waren zwischen 30 und 69 Jahren alt und fettleibig oder übergewichtig. Niemand litt jedoch unter Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder anderen akuten Leiden.



Die Forscher haben die CHI-Werte ermittelt und sammelten vor und nach der Studie Proben des Blutplasmas. Die Analyse hat eine Verbindung ständig im Zusammenhang mit Lachs ergeben, die bei den anderen Nahrungsmitteln hingegen nicht nachweisbar war. Sie wurde 'als Salmon FSC' gekennzeichnet. Im nächsten Schritt wurden die damit in Verbindung stehenden Metaboliten mittels maschinellem Lernen identifiziert. Zu den nachgewiesenen Vorteilen gehört eine Verringerung des Gesamtcholesterins, des LDL-Cholesterins, der Triglyceride und des Apolipoprotein B, das als Indikator für Herzerkrankungen gilt. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Lachs #Fisch #Gesundheit #Herz #Cholesterin





